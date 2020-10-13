Малышева перечислила «убийственную для человека» еду

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислила «убийственную для человека» еду. Выпуск опубликован на YouTube.

Соведущий Малышевой Андрей Продеус объяснил, что рекомендации касаются тех, кто находится в группе риска по тромбозу: людей в возрасте; тех, кто страдает варикозом; тех, кто ведет сидячий или малоподвижный образ жизни; а также людей с заболеваниями сердца и сосудов.

Малышева подчеркнула, что названные продукты опасны для всех, кому по каким-либо причинам назначили антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь. По словам телеврача, существуют продукты, употребление которых полностью уничтожит эффект от принимаемых лекарств и приведет к образованию тромбов.

В этот список попали петрушка, шпинат и базилик. Людям, больным атеросклерозом, варикозной болезнью, а также принимающим антикоагулянты, Малышева посоветовала полностью исключить их из рациона. Доктор также назвала несколько продуктов, которые снижают риск образования тромбов. Ими оказались киви, миндаль и куркума.

Ранее Малышева назвала четыре лекарства, которые снижают риск умереть от коронавируса. В посте в Instagram она подчеркнула, что препараты можно принимать только по назначению врача.