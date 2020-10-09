Малышева назвала снижающие риск умереть от коронавируса лекарства

Ведущая Первого канала и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала четыре лекарства, которые снижают риск умереть от коронавируса. В посте в Instagram она подчеркнула, что препараты можно принимать только по назначению врача.

Два из перечисленных лекарств прописывают пациентам, госпитализированным с подтвержденным коронавирусом. Первым Малышева назвала «Дексаметазон». По ее словам, он снижает смертность у тех пациентов, которым нужен дополнительный кислород. Вторым — антикоагулянты, или разжижители крови. «Различные исследования показали, что антикоагулянты снижают смертность от COVID до 50 процентов. Если вы госпитализированы с COVID, вы должны быть на антикоагулянтах», — подчеркнула телеврач.

Кроме того, доктор назвала два препарата, которые порекомендовала принимать во время эпидемии — этот совет был адресован не только тем, кто попал в больницу. По словам Малышевой, смертность людей, страдающих гипертонией, от коронавируса снижает прием ингибиторов АПФ и блокаторов ангиотензина. Тем, у кого повышен уровень холестерина, она посоветовала принимать статины.

Малышева отметила, что ее рекомендации касаются тех, кому врач уже прописал данные препараты. «Продолжайте прием этих лекарств во время COVID, если нет противопоказаний», — уточнила она. О том, нужно ли начинать прием данных препаратов, телеврач посоветовала поговорить с доктором.

Ранее Малышева рассказала о том, как лечить коронавирус в домашних условиях. Она порекомендовала пить много воды, принимать парацетамол для снижения температуры и витамин D, а также перечислила симптомы, при которых стоит обратиться за медицинской помощью.