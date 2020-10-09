Малышева дала россиянам советы по выживанию зимой

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева дала россиянам рекомендации по выживанию зимой, в которых объяснила, как подготовить сердце к перепаду температуры. Видео с советами опубликовано в Instagram.

По ее словам, крайне важно позаботиться о сердце, так как в холодное время повышается риск связанных с ним заболеваний. Для этого Малышева порекомендовала носить перчатки или варежки и сделать прививку от гриппа.

«Низкая температура для сосудов — от плюс 10 градусов и ниже. Если вышли без перчаток, то в периферических сосудах возникает спазм. Это в руках и ногах», — подчеркнула ведущая.

Она пояснила, что эта проблема более актуальна для мужчин, так как они намного реже покрывают ладони. Необходимость вакцинации Малышева объяснила данными о том, что прививка существенно снижает риск инфаркта миокарда.

«Помните, что зима — это всегда спазм сосудов. А значит, и повышение давления. Поэтому если готовите к зиме сердце, то должны измерять давление и держать его в норме», — добавила в конце ролика телеврач.

Ранее Малышева перечислила продукты, снижающие риск рака груди. В этот список она включила персики, капусту и помидоры. По ее словам, в каждом из этих продуктов содержатся полезные вещества, помогающие противостоять развитию онкологических заболеваний.