Малышева назвала три «суперпродукта»

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в программе «Жить здорово!» рассказала о том, как можно снизить уровень холестерина, изменив питание, а также назвала три «суперпродукта», которые порекомендовала включить в рацион. Выпуск опубликован на YouTube.

В программе посоветовали есть много клетчатки: в кишечнике она многократно увеличивается в объеме и впитывает разнообразные вещества, в том числе — избыток холестерина.

«Три суперпродукта для всех вообще, а для тех, у кого холестерин, вообще безусловно: кукурузные отруби. Именно кукурузные отруби, никакие не другие, потому что в кукурузных отрубях три суточные нормы клетчатки. В овсяных, в пшеничных — там мало», — объяснила Малышева. Кроме того, в список суперпродуктов она включила чечевицу и семена льна.

«Изумительные продукты, супербогатые грубым волокном, которые просто необходимо включить в рацион при атеросклерозе», — порекомендовала телеврач.

Ранее Малышева и руководитель института уха, горла и носа Игорь Бранован развеяли несколько мифов о насморке. Вместе с ними в студии находились шесть гигантских носов, каждый из которых символизировал распространенное убеждение об этом симптоме.