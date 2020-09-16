Малышева развеяла миф о пользе алоэ

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» развеяла миф о пользе алоэ. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

По словам соведущего Малышевой, врача Дмитрия Шубина, сок алоэ вера на 98 процентов состоит из воды, а два процента составляют полисахариды — сахара, которые содержатся во многих растениях. «Никакого особенного состава внутри алоэ химически не удалось обнаружить», — подытожил он.

Малышева предположила, что любовь граждан к алоэ обусловлена консистенцией мякоти растения. «У нас люди то слизью улиток протираются, то алоэ. Раньше же не было ничего, и этой слизистой массой мазались», — отметила телеведущая. При этом алоэ наделяли различными целебными свойствами. Однако на самом деле эффективность растения не доказана.

Другой соведущий, Андрей Продеус, рассказал об эксперименте с алоэ на мышах. Так, ученые в течение года выкладывали свежее алоэ на кожу лысых мышей. Выяснилось, что из-за фотосенсибилизации этих участков у грызунов увеличилась вероятность развития плоскоклеточного рака. Поэтому Американская ассоциация исследований в области онкологии (AACR) стала считать свежее алоэ потенциально опасным и канцерогенным.

В связи с этим телеврач предостерегла зрителей от нанесения алоэ непосредственно перед выходом на улицу в солнечную погоду. Она призвала относиться к кремам «не как к медицинской индустрии, а как к индустрии приятности». По ее словам, если бы крема показывали бы медицинскую эффективность, они незамедлительно были бы отнесены к классу лекарственных препаратов.