Малышева показала танец для улучшения памяти

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале показала танец, который стимулирует память и позволяет ее улучшить. Она лично продемонстрировала необходимые упражнения вместе с другими врачами, поучаствовавшими в программе. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Психолог Татьяна Свиридченкова рассказала Малышевой об упражнении «Сигнальщик». Для этого необходимо менять положение рук: к себе, вверх и от себя. Для каждого движения существуют обращения: «я», «солнце» и «вы» соответственно.

Однако при выполнении одна рука должна идти чуть раньше другой. Таким образом тренируется способность человека координировать движения, что, в свою очередь, улучшает память.

«В этот момент в центральных извилинах вашей головы начинают работать нервные клетки, идут импульсы. Самое главное — не останавливайтесь. Сейчас идет прямая электрическая стимуляция мозга», — заметила Малышева и лично продемонстрировала танец с руками при выполнении упражнения.

По словам ведущей, подобное упражнение стоит выполнять каждый день примерно по одной минуте. «Старайтесь, получится», — заключила Малышева.

Ранее Елена Малышева показала свою спальню и рассказала о секретах здорового сна. Она раскрыла несколько способов успешно нормализовать сон и таким образом улучшить самочувствие человека.