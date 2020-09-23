Малышева с гигантскими носами в студии развеяла мифы о насморке

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева и руководитель института уха, горла и носа Игорь Бранован в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале развеяли несколько мифов о насморке. Вместе с ними в студии находились шесть гигантских носов, каждый из которых символизировал распространенное убеждение об этом симптоме. Выпуск опубликован на YouTube.

Малышева и Бранован назвали мифами то, что насморк возникает, если промочить ноги, что он обязательно является признаком простуды и что потеря обоняния — это симптом только коронавируса. Медики объяснили, что насморк может возникать из-за множества причин, в том числе из-за аллергии или воспалительных заболеваний, а также в качестве реакции на острую пищу. Потеря обоняния, по их словам, возникает при любой отечности слизистой, поэтому является симптомом не только коронавируса, но и множества других заболеваний.

Кроме того, доктора развеяли два опасных мифа о насморке. Одна из гостей студии рассказала, что лечит его прогреванием носа, однако специалисты посчитали ее способ неправильным. Бранован объяснил, что, если гной собрался в районе пазух, прогревание может только усилить инфекцию. «Кроме вреда, причем чудовищного, вы ничего себе не принесете», — добавила Малышева.

Другая гостья сообщила, что лечит насморк чесноком, однако этот метод специалисты также раскритиковали. По словам Бранована, чеснок является раздражителем. «В былые времена люди нюхали табак, чтобы вызвать чихание. Им казалось, что от этого какая-то польза. Не больше пользы, чем от чеснока», — объяснил доктор.

Верным медики признали только один стереотип о насморке: сосудосуживающие капли действительно вызывают привыкание. Малышева подчеркнула, что как метод лечения насморка они исключены из всех международных стандартов, и отметила, что они не несут ничего, кроме вреда. Вместо использования капель врачи порекомендовали промывать нос.

Ранее Малышева развеяла миф о пользе алоэ. Малышева предположила, что любовь граждан к алоэ обусловлена консистенцией мякоти растения. «У нас люди то слизью улиток протираются, то алоэ. Раньше же не было ничего, и этой слизистой массой мазались», — отметила телеведущая. При этом алоэ наделяли различными целебными свойствами, однако на самом деле эффективность растения не доказана.