Малышева назвала преимущества коронавируса

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила в своем Instagram-аккаунте, что коронавирус не так страшен и назвала его преимущества.

По словам медика, смертность от COVID-19 упала в 4 раза по сравнению с началом пандемии. Она заметила, что риск умереть в среднем у людей разного возраста составляет 0,4 процента. «Это примерно столько же, столько у сезонного гриппа», — подчеркнула она. Кроме того, как отметила врач, дети от него почти не умирают. Малышева пояснила, что обычный сезон гриппа убивает в пять раз больше детей.

Другим преимуществом является то, что в России есть лекарства, снижающие смертность от COVID — Дексамезатон и антикоауглянты. Кроме того, существуют противовирусные — Ремдезивир и Фавипиравир. Также Малышева напомнила о наличии вакцин. «Уже шесть вакцин утверждено для использования, и еще 11 на подходе», — написала она.

Также врач заявила, что антитела сохраняются в организме в течение как минимум четырех месяцев, поэтому риск заразиться повторно низкий.

Ранее Малышева заявила, что из-за вызванной коронавирусом паники медицинская система оказалась перегружена. Телеврач перечислила симптомы, при наличии которых необходимо вызвать скорую помощь: одышка, которая есть в состоянии покоя и которая не позволяет закончить предложение, температура выше 38,5 градуса, которую не снижают жаропонижающие средства, уровень насыщения крови кислородом менее 90 процентов, а также нарушение и потеря сознания.