Малышева заскучала по застрявшему в Израиле соведущему

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева призналась, что скучает по своему соведущему в программе «Жить здорово!» на Первом канале Герману Гандельману, застрявшему в Израиле из-за коронавируса. Об этом она заявила в видео в Instagram.

Малышева показала подарок, который приготовила для коллег к юбилею программы, — кукол в виде всех постоянных ведущих. Телеврач представила Дмитрия Шубина и Андрея Продеуса, а затем, когда очередь дошла до Гандельмана, сказала: «Мой любимый друг, товарищ, и брат доктор Гандельман, без которого мы так скучаем».

«Целый год к нам не приезжает доктор Гандельман из-за бесконечного карантина в Израиле. А мы его очень ждем и верим, что встретимся в новогодних программах», — отмечается в посте, сопровождающем видео. Малышева добавила, что «коронавирус всем надоел», и призвала подписчиков «успокоиться и вернуться к нормальной работе и жизни».

В конце сентября Гандельман объяснил свое длительное отсутствие в передаче. Он пожаловался на то, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Доктор подчеркнул, что он житель Израиля, и добавил, что в стране снова ввели жесткий карантин из-за роста числа зараженных. При этом Малышева заверила, что Гандельман «по-прежнему член команды».

Гандельман — врач-кардиолог. Работает соведущим в передаче Малышевой «Жить здорово!» с декабря 2010 года.