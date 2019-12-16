Малышева опровергла депортацию соведущего в Израиль

Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что ее соведущему в программе «Жить здорово!» Герману Гандельману не запрещали въезд в Россию. В разговоре с изданием «Газета.Ru» она опровергла его депортацию в Израиль.

По словам Малышевой, при проверке документов Гандельмана службы аэропорта Домодедово обнаружили «недочеты», которые были немедленно устранены, и ее соведущего пропустили через границу. После инцидента Гандельман принял участие в съемках новогоднего цикла программы, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что врач-кардиолог, гражданин Израиля Герман Гандельман не смог въехать в Россию, когда проходил паспортный контроль в аэропорту. Утверждалось, что у него возникли проблемы с рабочей визой. Как сообщал проект Baza, Гандельман провел в воздушной гавани девять часов, после чего вернулся в Израиль.

В 2010 году на Первом канале стала выходить передача «Жить здорово!» Елены Малышевой. Одним из постоянных соведущих стал Герман Гандельман. Программу не раз критиковали за популизм, выбор громких тем и их подачу. К примеру, в 2013 году один из блоков был посвящен тому, «как правильно какать». В начале 2019 года широкое обсуждение вызвал «танец матки» в эфире передачи. В октябре 2019-го стало известно, что Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) выделило 57 миллионов рублей в качестве субсидии производителю программы «Жить здорово!».

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