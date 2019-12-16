Соведущего Малышевой не пустили в Россию

Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» на Первом канале Герман Гандельман не смог въехать в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что Гандельмана, который является гражданином Израиля, не пустили в страну, когда он проходил паспортный контроль в аэропорту Домодедово. Ему объяснили, что возникли проблемы с рабочей визой, по которой он раньше приезжал в Россию.

Гандельман связался с Малышевой, после чего она прибыла в аэропорт и потребовала пропустить соведущего, однако ее попытки не увенчались успехом. Мужчине пришлось вернуться в Израиль.

Гандельман — врач-кардиолог. Работает соведущим в передаче Малышевой с декабря 2010 года.

В октябре 2019 года стало известно о том, что федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям выделило 57 миллионов рублей в качестве субсидии производителю «Жить здорово!». Таким образом, одна минута телепередачи будет стоить 33,6 тысячи рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!