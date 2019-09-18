Малышева дала советы любителям заниматься сексом при аневризме

Видео: Жить Здорово! / YouTube

Телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово» дала советы любителям заниматься сексом при аневризме аорты. По ее мнению, людям с таким диагнозом следует постоянно следить за своим артериальным давлением. Фрагмент программы доступен на YouTube.

Гостья в студии рассказала, что у ее супруга диагностирована такая проблема. «Меня это очень беспокоит в плане нашей интимной жизни», — призналась она. Соведущий Малышевой Герман Гандельман заявил, что эту болезнь следует наблюдать у врачей, однако на качество жизни она не влияет. По его словам, больным с аневризмой аорты нельзя лишь поднимать тяжести: «Заниматься сексом стоя, держа женщину на руках, — вот это не рекомендуется», — пояснил он.

Малышева призналась, что шокирована рекомендациями коллеги. По ее словам, при аневризме нельзя допускать подъема артериального давления. «В целом я скорее разделяю вашу тревогу, чем спокойствие Германа Шаевича. Ну, это тогда как на выезд водителем: померил давление — в постель», — заявила она.

На это Гандельман ответил, что физическая близость по нагрузке соизмерима с подъемом по лестнице на второй этаж. «На животе прыгать его не надо», — заключил он. Однако Малышева не разделила его оптимизм и посоветовала пристально наблюдать за состоянием больного.

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