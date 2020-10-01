Соведущий Малышевой пожаловался на невозможность вернуться в Россию

Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» на Первом канале доктор Герман Гандельман пожаловался на то, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. В комментарии «Собеседнику» он объяснил свое долгое отсутствие в телепередаче.

«Я житель Израиля, в России последний раз был восемь месяцев назад», — отметил специалист. По его словам, на днях в Израиле ввели жесткий карантин, который связан с увеличением количества зараженных коронавирусом.

Гандельман заметил, что это серьезно ограничило возможности для передвижения. «Выходить из дома можно, но в основном только в магазин и аптеку. Люди, которые не соблюдают рекомендации, получают штрафы», — добавил ведущий.

В комментарии изданию Елена Малышева заверила, что Гандельман «по-прежнему член команды» телепроекта. Гандельман — врач-кардиолог. Работает соведущим в передаче Малышевой с декабря 2010 года.

В декабре 2019 года сообщалось, что соведущий не смог въехать в Россию из-за проблем с рабочей визой. Утверждалось, что когда он проходил паспортный контроль в аэропорту Домодедово, то сотрудники отказались его пропускать. Позже Малышева подчеркнула, что доктор «устранил недочеты» и смог пройти на территорию страны для съемок.