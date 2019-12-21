Малышева вышла в эфир в платье со своим портретом

Телеведущая Елена Малышева появилась в эфире передачи «Жить здорово!» в платье, украшенном ее портретом, а также изображениями соведущих. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Портрет самой Малышевой находился в районе левого плеча. Изображение Германа Гандельмана оказалось на правой руке, а Дмитрия Шубина — на животе. По словам ведущей, наряд был призван отразить происхождение сотрудников передачи.

«Я к этой встрече подготовила вот такое платье. Вот это я, это Герман Шаевич, это кемеровчане. Чуть пониже, из Новокузнецка, Дмитрий Николаевич», — пояснила ведущая.

Гостьей передачи стала актриса Алена Бабенко, которая также, как и Малышева, является уроженкой Кемерова. Она заявила, что готова надеть такой же наряд. Ведущая призвала всех коллег взяться за руки. «Сибирью могущество России произрастать будет», — заключила она.

Ранее стало известно, что Гандельману запретили въезд в Россию. У него возникли проблемы с рабочей визой. Однако позднее Малышева опровергла его депортацию в Израиль.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!