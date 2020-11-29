Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала простой способ профилактики коронавируса. Об этом она рассказала в эфире программы «Здоровье» на Первом канале.

По словам врача, для минимизации риска заражения SARS-CoV-2 необходимо использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.

Приглашенный эпидемиолог Александр Горелов пояснил, что слюнная железа — один из органов, где вирус активно размножается. В связи с этим применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом способно «убить» коронавирус на шесть часов. Он добавил, что такое исследование было проведено в Сингапуре.

Ранее Малышева заявила, что черный перец помогает человеку защититься от коронавируса. Коллега по программе, врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что черный перец содержит пиперин. В эфире это вещество назвали способным блокировать действие частиц коронавируса, отвечающих за проникновение в организм человека.