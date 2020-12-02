Врач перечислил опасные ошибки при лечении коронавируса

Врач и автор YouTube-канала «Разумная медицина» доктор Павел Евдокименко перечислил несколько опасных ошибок, которые нередко допускают при лечении коронавируса. Ролик опубликован на YouTube.

Евдокименко подчеркнул, что в вопросе лечения COVID-19 является «сторонником минимализма» и считает, что «не нужно пичкать себя избыточным количеством лекарств». К примеру, доктор рассказал, что коронавирус начинали лечить и антибиотиками, и противомалярийными препаратами. «С самого начала я был противником такого лечения. И я считаю, что во многих случаях состояние больных из-за такого лечения усугублялось», — поделился врач.

Специалист отметил, что антибиотики должны назначать только при присоединении бактериальной инфекции. При коронавирусе она, как правило, появляется не ранее чем через неделю после начала заболевания. «Еще раз повторю: не нужно сразу начинать пить антибиотики и тем более не нужно это делать без контроля врача», — обратил внимание зрителей Евдокименко.

Еще одной опасной ошибкой доктор назвал самостоятельное назначение кортикостероидных гормонов, например дексаметазона. Евдокименко объяснил, что такие препараты обычно дают, когда развивается цитокиновый шторм. Он подчеркнул, что принимать их разрешается только в стационаре и под контролем врача, иначе можно серьезно навредить себе. «Очень часто люди страдают от избыточного лечения, и порой оно наносит даже больший вред, чем сама болезнь», — заключил врач и уточнил, что тем пациентам, чье состояние ухудшается, не нужно заниматься самолечением.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала «хорошее о коронавирусе». В частности, телеврач подчеркнула, что врачи сегодня знают, как лечить эту болезнь.