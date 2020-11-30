Доктор Мясников перечислил самые опасные симптомы коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил самые, по его выражению, опасные симптомы коронавируса, при появлении которых нужно срочно вызывать скорую помощь. Об этом он рассказал в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1».

Доктор заявил, что из-за резкого обострения ситуации боязнь коронавируса «дошла до людей». Из-за этого многие россияне стали обращаться к врачам даже без ярко выраженных симптомов COVID-19. Медик посоветовал звонить в «скорую» только в тех случаях, если у пациента появились одышка, заторможенность, вялость или обезвоживание, а температура не опускается ниже 38 градусов.

«Если нет симптомов, что вы рветесь на эти больничные койки», — удивился ведущий. Он добавил, что людям не нужно настаивать на госпитализации, если они не находятся в группе риска.

Ранее Мясников в разговоре с ведущим Владимиром Соловьевым во время шоу «Полный контакт» спрогнозировал новый пик эпидемии коронавируса. Врач предрек, что «волна сейчас пойдет вниз», после чего будет несколько спокойных месяцев. Однако в 2021 году россиянам придется «жить с этими пиками» — они будут повторяться в мае и ноябре. Медик заключил, что к ним нужно подготовиться.