Малышева рассказала «хорошее о коронавирусе»

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале рассказала «хорошее о коронавирусе». Фрагмент выпуска опубликован на YouTube.

Врач подчеркнула, что в последнее время отношение к коронавирусу изменилось. «И я даже, идя сюда, подумала, что должна рассказать хорошее о коронавирусе, так как паника нам заслонила разум, в аптеках скупаются лекарства, которые вообще не используются при лечении коронавируса, например, антибиотики», — сказала Малышева.

По ее словам, врачи знают, как лечить эту болезнь. Доказано, что две группы лекарств — антикоагулянты и дексаметазон — снижают смертность тяжелых больных, подчеркнула Малышева. Ведущая уточнила, что они должны применяться только при лечении в больнице или госпитале, «потому что дома лечение должно быть как при ОРЗ».

Доктор также сказала, что, по данным исследований, проведенных в разных странах мира, дети не являются распространителями инфекции. По словам Малышевой, для взрослого риск заразиться от ребенка составляет один процент — в четыре с половиной раза меньше, чем от другого взрослого.

«Следующая хорошая новость: у нас есть три вакцины в России от коронавируса, разных, суперинтересных, с огромными научными достижениями внутри», — заключила телеврач. Она также обратила внимание на то, что, по ее мнению, самыми страшными болезнями для людей старше 65 лет являются инфаркты и инсульты, а не коронавирус.

Ранее Малышева назвала простой способ профилактики коронавируса. По словам врача, для минимизации риска заражения SARS-CoV-2 необходимо использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе цетилпиридиния хлорид.