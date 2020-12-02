Ведущий Первого канала обнаружил опасное последствие самоизоляции

Один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук Андрей Продеус обнаружил опасное последствие самоизоляции. В Instagram врач заявил, что из-за нее многие люди набрали лишний вес.

«Отсутствие активного движения, долгое пребывание в замкнутом пространстве квартиры и, что более важно, неразумное питание, доступность холодильника и кухни 24/7, отсутствие грамотных пищевых привычек привело к тому, что категорически увеличилось количество людей с лишним весом», — отметил Продеус. При этом, по словам доктора, чем больший вес был у человека, тем больше он набрал за самоизоляцию. Если это тенденция продолжится, количество детей с избыточной массой тела вырастет в два с половиной раза, подчеркнул специалист.

Продеус отметил, что лишний вес увеличивает риски заболеваний, связанных с нарушением питания, в частности гастрита, холецистита, диабета второго типа и атеросклероза. Доктор уточнил, что они могут проявиться не сразу, а через 10-20 лет. «Закон прост в этом отношении, но жесток: если дети питаются неправильно, особенно в первые семь лет своей жизни, то мы можем снизить предполагаемую продолжительность их жизни на два с половиной года за каждый год нерационального питания», — написал телеврач.

Доктор порекомендовал включать в рацион достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также клетчатки и воды. Он также посоветовал следить за объемом питания и не переедать.

Ранее ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева назвала простой способ профилактики коронавируса. По словам врача, для минимизации риска заражения SARS-CoV-2 необходимо использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.