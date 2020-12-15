Малышева назвала самые полезные продукты для легких

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала самые полезные продукты для легких человека. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube.

В список суперпродуктов попали брокколи, скумбрия и куркума. В передаче отметили, что брокколи содержит сульфорафан — соединение, которое обладает противоопухолевым эффектом. Соведущий Малышевой, доктор Дмитрий Шубин отметил, что исследование, проведенное в Японии в 2018 году, установило прямую связь между употреблением брокколи и снижением риска рака легких. «Крестоцветные, а именно брокколи, помогают вам справляться с раком», — отметил Шубин.

Скумбрия, по словам доктора, содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Их противовоспалительный эффект приводит к тому, что бронхиальная астма протекает значительно легче. Куркума же способствует снижению воспалительных реакций при хронической обструктивной болезни легких.

Ранее Малышева назвала самые опасные комнатные растения. По ее словам, в число растений-«убийц» входят диффенбахия, монстера и антуриум. Врач объяснила, что первые два растения ядовиты, а антуриум выделяет вещества, которые при попадании на кожу могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию.