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Ученые сообщили о выходе Москвы на пик по коронавирусу

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пик по числу одновременно болеющих COVID-19 горожан был пройден Москвой 15 декабря, в последующие дни возможно незначительное снижение. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ученых Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которые создали математическую модель прогнозирования распространения вируса.

15 числа в столице насчитывалось 154 тысячи активных случаев коронавируса. На следующий день эта цифра уменьшилась на тысячу, на 17 декабря специалисты прогнозируют снижение еще на тысячу.

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики вуза Виктор Захаров пояснил изданию, что сначала модель прогнозировала пик в Москве на 10–12 декабря, но произошел сдвиг из-за изменения средней продолжительности болезни.

«Дать точный прогноз по дням чрезвычайно сложно, и тут мы довольно сильно рискуем. Однако модель предсказывает дальнейшее падение количества активно болеющих по Москве», — сказал научный сотрудник.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге пик ожидается в районе 16-17 декабря, в целом по России — 21–22 числа.

Ранее заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова предупредила, что новых пиком можно избежать, если ужесточить масочный режим и жестче контролировать заболевших и их родственников.

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