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Главврач больницы в Коммунарке назвал срок пика проблем у заболевших COVID-19

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Денис Проценко
Денис Проценко
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пик проблем со здоровьем у носителей коронавирусной инфекции приходится на 7-10-е сутки заболевания. Такие сроки назвал главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко в фильме «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, специалистам в настоящее время уже удалось выявить целый ряд проявлений хронического течения  COVID-19.

«Мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, там, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли», — пояснил Проценко.

Ранее стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова в том же фильме заявила о нулевом пациенте, выявленном в России еще 1 марта. При этом самими первыми на территории страны были три случая COVID-19 из Китая, однако они не дали толчок к распространению вируса, и благодаря жесткому контролю болезнь удалось сдержать.

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил начать в России вакцинацию против коронавируса отечественным препаратом «Спутник V». В Москве вакцинация началась 5 декабря. Первыми препарат получат медики, соцработники, сотрудники правоохранительных органов. Люди старше 60 лет и дети смогут сделать прививки после испытания вакцины на данных категориях населения.

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