Проценко назвал главную особенность пациентов с коронавирусом

Главная особенность пациентов с коронавирусом — быстрое образование «бактерий-суперинфектов», заявил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его слова передает «Московский Комсомолец».

Он отметил, что за три месяца во всех отделениях реанимации больницы в Коммунарке появились различные инфекции: золотистый стафилококк, пневмония и другие. «Причина — перевод из других стационаров пациентов, которые завезли к нам микробы», — сказал Проценко. Данные инфекции ограничивают возможность лечения пациентов с коронавирусом.

Врач добавил, что причинами смерти пациентов чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, а позднее — сепсис.

Ранее Проценко рассказал о полной заполненности больницы в московской Коммунарке. Третья волна коронавируса в России, по его словам, начнется примерно в марте и будет слабее.