В России выявили нулевого пациента с коронавирусом

Нулевой пациент, первый заразившийся коронавирусом в России, был выявлен 1 марта. Об этом в фильме «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию, мы начали это с марта», — пояснила она и добавила, что уже к 17 марта в стране был зафиксирован сотый случай заражения инфекцией.

Глава Роспотребнадзора также заметила, что самими первыми в России были три случая COVID-19 из Китая, однако они не дали толчок к распространению вируса, и благодаря жесткому контролю болезнь удалось сдержать.

Попова подчеркнула, что пандемический потенциал коронавируса стал понятен российским специалистам уже в январе. «Как только наши китайские коллеги определились с его свойствами, стало понятно, что нужно разворачивать все мероприятия. (...) Что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус», — сказала она.

11 декабря Попова завила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России достаточно тяжелая. По ее словам, вакцинация позволит держать ситуацию под контролем.

Президент Владимир Путин 2 декабря поручил начать в России вакцинацию против коронавируса отечественным препаратом «Спутник V». В Москве вакцинация началась 5 декабря. Первыми препарат получат медики, соцработники, сотрудники правоохранительных органов. Люди старше 60 лет и дети смогут сделать прививки после испытания вакцины на данных категориях населения.