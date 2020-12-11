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Российские вирусологи развеяли опасный миф о коронавирусе

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Информация о том, что курение облегчает течение коронавируса — опасный миф. Его развеял руководитель лаборатории НИИ вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко, передает URA.RU.

По словам Бутенко, курение ухудшает состояние больного, так как из-за этого в легких скапливаются смолистые вещества и наносят дополнительный вред.

Слова Бутенко подтвердил профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский. Он добавил, что «курение никогда не приводит ни к чему хорошему».

О вреде курения говорила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, при коронавирусе во вред будет все, что раздражает легкие, в том числе и табачный дым.

В ноябре главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала, что курение приводит к развитию заболеваний, которые могут осложнить течение коронавируса, и тем более оно не снижает вероятность заражения. По ее словам, данная привычка может вызвать артериальную гипертензию, сахарный диабет, ожирение, которые создадут плохой прогноз для пациента с COVID-19.

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