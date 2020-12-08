В Роспотребнадзоре развенчали популярный миф о профилактике COVID-19

Курение не может защитить от COVID-19 — эта привычка идет только во вред курящим. Популярный миф о профилактике коронавируса развенчала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» во вторник, 8 декабря.

«Курение никак не может помочь при коронавирусе. Нет, курение, дым и все, что может раздражать легкие — все идет не на пользу, а только во вред», — отметила Попова.

Ранее стало известно, что курение приводит к развитию заболеваний, которые могут осложнить течение COVID-19. Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина также добавила, что курение не снижает вероятность заражения коронавирусом.

По последним данным, всего в России выявлено 2 515 009 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 981 526 закончились выздоровлением. За последние сутки такой диагноз получили 26 097 человек.