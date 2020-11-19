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Роспотребнадзор оценил протекание коронавируса у курильщиков

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Роспотребнадзор оценил протекание коронавируса у курящих людей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным федеральной службы, у курильщиков вирус чаще протекает в тяжелой форме. Представители Роспотребнадзора рассказали, что курение негативно влияет на работу легких, что осложняет борьбу организма с заболеванием. Также отмечается, что курящие люди сталкиваются с риском заражения через рот — при курении сигарет или других табачных изделий.

Ранее россиян предупредили еще об одной группе тяжело переносящих COVID-19 людей. Директор Национального научного центра наркологии — филиала Центра имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко заявила, что люди с наркозависимостью легче заражаются коронавирусом и тяжелее болеют коронавирусом.

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