Россиян предупредили еще об одной группе тяжело переносящих COVID-19 людей

Люди с наркозависимостью легче заражаются коронавирусом и тяжелее болеют COVID-19. О еще одной группе тяжело переносящих инфекцию пациентов россиян предупредила директор Национального научного центра наркологии — филиала Центра имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко, передает «Интерфакс».

«Больные наркоманией больше подвержены коронавирусу, у них более тяжело протекает заболевание, с более серьезными осложнениями, у них легче происходит инфицирование», — сказала она. Кроме того, по словам Клименко, то же самое происходит у людей с хроническими заболеваниями, а также у алкоголиков и курильщиков.

Прививку от коронавируса больным наркоманией делать можно, но только в стадии ремиссии.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, как употребление алкоголя влияет на течение коронавирусной инфекции. По его словам, зараженный коронавирусом человек, который пьет спиртные напитки, может усугубить форму заболевания. Он пояснил, что тяжесть инфекции зависит от защитных свойств организма, а употребление алкоголя подрывает иммунитет.