Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Пашинян рассказал об условиях предотвращения войны в Карабахе
Харламов и Асмус поделят особняк на Рублевке за 100 миллионов рублей
Макрон сделал предупреждение Турции по Нагорному Карабаху
В России изменят правила оформления больничных во время пандемии
Отменен оправдательный приговор по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы
Собянин упростил жизнь многодетным семьям 
Кадыров снова назначил родственников на высокие посты в Чечне
Россиян ограничат в снятии денег в магазинах
В Москве начнутся ночные рейды 
Китай оснастил клона Су-27 ракетами для уничтожения С-400
Новости партнеров

Россиян предупредили еще об одной группе тяжело переносящих COVID-19 людей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Люди с наркозависимостью легче заражаются коронавирусом и тяжелее болеют COVID-19. О еще одной группе тяжело переносящих инфекцию пациентов россиян предупредила директор Национального научного центра наркологии — филиала Центра имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко, передает «Интерфакс».

«Больные наркоманией больше подвержены коронавирусу, у них более тяжело протекает заболевание, с более серьезными осложнениями, у них легче происходит инфицирование», — сказала она. Кроме того, по словам Клименко, то же самое происходит у людей с хроническими заболеваниями, а также у алкоголиков и курильщиков.

Прививку от коронавируса больным наркоманией делать можно, но только в стадии ремиссии.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, как употребление алкоголя влияет на течение коронавирусной инфекции. По его словам, зараженный коронавирусом человек, который пьет спиртные напитки, может усугубить форму заболевания. Он пояснил, что тяжесть инфекции зависит от защитных свойств организма, а употребление алкоголя подрывает иммунитет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России оценили еще одну причину более тяжелого течения COVID-19
Врач рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус
Врач рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус