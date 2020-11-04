Врач рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус

Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал о том, как употребление алкоголя влияет на течение коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

По его словам, зараженный коронавирусом человек, который пьет спиртные напитки, может усугубить форму заболевания. Он пояснил, что тяжесть инфекции зависит от защитных свойств организма, а употребление алкоголя подрывает иммунитет.

Специалист также подчеркнул, что тем более не следует мешать алкоголь с препаратами, которые применяются при лечении вируса, так как это может привести к осложнениям и тяжелым последствиям. Врач особо отметил, что при употреблении антибиотиков не стоит злоупотреблять спиртным.

Ранее иммунолог Георгий Викулов рассказал, что повысить свой уровень защиты от коронавируса может любой россиянин. По его словам, главной защитой организма человека от вирусов является иммунная система. Он объяснил, что регулярные занятия физкультурой являются хорошим способом укрепить иммунитет. Викулов также призвал отказаться от курения и частого употребления алкоголя, чтобы укрепить иммунитет.