В России оценили еще одну причину более тяжелого течения COVID-19

Коронавирус пройдет в более тяжелой форме, если питание человека неполноценно. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов, передает URA.RU.

Так Нетесов оценил исследование британских медиков, которые заявили, что дефицит витамина D может вызывать более тяжелое течение COVID-19.

По словам российского ученого, нехватка незаменимых аминокислот, цинка, магния, калия, витаминов, а также ДНК и РНК приводят к сбоям в работе организма, что в свою очередь усложняет течение разных заболеваний. Нехватка необходимых веществ в еде приводит к тому, что организм хуже справляется с инфекциями, а его клетки разрушаются из-за поражения вирусом.

В работе британских ученых также сказано, что витамин D может защитить организм от проникновения инфекции. Авторы исследования доктор уточнили, что для полноценного исследования нужен годичный цикл изучения, но пандемия началась менее 365 дней назад. Там отмечается, что реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая «цитокиновый шторм». «Это то, что убивает людей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что людям с COVID-19 необходимо ограничить употребление соленой пищи. Как объяснил российский врач-терапевт Филипп Кузьменко, поддержка правильного водно-солевого баланса — обязательная часть лечения для пациентов с коронавирусом. Также надо ограничить употребление алкоголя, потому что он способствует обезвоживанию.