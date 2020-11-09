Обнаружена еще одна причина тяжелого течения коронавируса

Британские врачи обнаружили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщила газета Express.

Группа медиков проводила исследование статистики заражения и смертности от коронавируса и выявила связь между тяжестью течения COVID-19 и широтой. Оказалось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще выявляют случаи тяжелого течения болезни.

При этом, по словам доктора Гаррета Дэвиса (Gareth Davies), для полноценного исследования необходим полный годичный цикл изучения. Однако пандемия коронавируса началась менее 365 назад.

Автор исследования подчеркнул важность витамина D для иммунитета и отметил, что он может защитить организм от проникновения коронавируса. «Вирус нацелен на белковый шип на поверхности клеток, называемый ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы», — пояснил специалист.

Дэвис также заявил, что реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая «цитокиновый шторм». «Это то, что убивает людей», — отметил он.

Ранее заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание», диетолог Екатерина Бурляева заявила, что продукты с большим количеством витаминов и минералов помогут укрепить иммунитет и защитить от коронавируса. По ее словам, в профилактике COVID-19 будут полезны витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевая кислота, цинк, селен, железо. Витамин D поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания. Его дефицит повышает риск возникновения респираторных инфекционных заболеваний.