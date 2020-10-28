Диетолог назвала продукты для профилактики COVID-19

Продукты с большим количеством витаминов и минералов помогут укрепить иммунитет и защитить от коронавируса. Их в разговоре с «Российской газетой» назвала Заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание», диетолог Екатерина Бурляева.

По ее словам, в профилактике COVID-19 будут полезны витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевая кислота, цинк, селен, железо. Витамин D поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания. Его дефицит повышает риск возникновения респираторных инфекционных заболеваний. Больше всего этого витамина в печени трески (в ней также много витамина А), рыбе, яичном желтке, сливочном масле. Один бутерброд с печенью трески (10-15 граммов продукта) покрывает суточную потребность в витаминах D и А.

В орехах, подсолнечном и других растительных маслах содержится витамин Е, который доказал свою эффективность в защите от вирусов, отметила диетолог. Две столовые ложки подсолнечного масла (34 грамма, 300 калорий) в день будет достаточно.

В иммуномодулировании важную роль играет витамин С, которым богаты шиповник, облепиха, черная смородина, цитрусовые, капуста и сладкий перец. Для восполнения суточной потребности в витамине достаточно половины сладкого перца в сутки.

Цинк и селен содержатся в сыре, орехах, твороге, курином яйце, говяжьей и куриной печени. Они считаются важными компонентами для формирования иммунного ответа.

Екатерина Бурляева уточнила, что обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами только за счет пищи человеку будет сложно, поэтому придется принимать витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки. При этом необходимо помнить о соблюдении оптимального питания, белках, жирах и углеводах.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа назвала витамины C и D важными для укрепления иммунитета в осенне-зимний сезон.