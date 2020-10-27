Врач назвала витамины для профилактики гриппа и ОРВИ

Некоторые витамины могут помочь в укреплении иммунитета в осенне-зимний сезон респираторных заболеваний. Их в разговоре с телеканалом «Звезда» назвала врач-терапевт Людмила Лапа.

Она рекомендовала в первую очередь употреблять достаточно витамина D, который поддерживает правильный обмен кальция в организме. В зимний период многие люди испытывают дефицит этого витамина из-за нехватки солнечного света. Витамин С считается вторым по значимости для иммунной системы, профилактики гриппа и ОРВИ.

Употреблять пищевые добавки следует умеренно, так как гипервитаминоз может привести к интоксикации организма, и лечить его будет сложно. Перед покупкой витаминов рекомендуется посетить врача, чтобы подобрать правильные дозировки, отметила Лапа. «Следует внимательно следить за употреблением витаминов, так как гипервитаминоз в зимний период встречается довольно часто — особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B», — сказала она.

Терапевт добавила, что лучше сделать выбор в пользу пищи с высоким содержанием витаминов и реже употреблять витаминизированные препараты, так как переизбыток витаминов может быть опаснее, чем их нехватка.

Ранее заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган говорил, что бесконтрольное потребление витамина D может негативно отразиться на почках. Большие объемы витамина C провоцируют образование камней, отеки, нарушение работы поджелудочной железы, повышение лейкоцитов в крови.