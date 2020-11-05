Диетолог назвала россиянам с COVID-19 способ вернуть обоняние

Вернуть обоняние россиянам с COVID-19 поможет витамин A в комплексе с жирами. Об этом рассказала диетолог Римма Мойсенко, передает Nation News.

Специалистка посоветовала есть мясо, птицу, рыбу, икру, фрукты и овощи оранжевого цвета, орехи, а также добавлять в пищу оливковое масло и семена чиа.

По словам Мойсенко, для возвращения обоняния может помочь салат из моркови, заправленный сметаной. Кроме того, употребление оранжевых овощей и фруктов поможет в целом легче перенести заболевание.

Ранее заведующий кафедрой и директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин рассказал, что способность к ощущению запахов теряют 75-80 процентов людей с коронавирусом, и этот симптом сохраняется обычно около 3-4 недель. При этом он не всегда свидетельствует именно о заражении COVID-19 и может указывать на другие заболевания, например, грипп и ОРЗ, но гораздо реже.

За последние сутки в России зарегистрировали 19 404 случая коронавируса, 292 летальных исхода и 12 238 выздоровлений. С начала пандемии выявлено 1 712 858 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 29 509 человек, выздоровели 1 279 169.