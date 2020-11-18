Названа категория наиболее долго выделяющих коронавирус россиян

Вирус SARS-CoV-2 дольше сохраняется в организме людей со сниженным иммунитетом. Эту категорию россиян, в теле которых коронавирус выделяется наиболее продолжительное время, назвала ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она пояснила, что после выздоровления у некоторых людей остается генетический материал коронавируса, однако чаще всего это нежизнеспособный вирус. Он может выделяться до 90 дней после начала заболевания, однако время может меняться в зависимости от скорости обновления эпителия верхних дыхательных путей. «В связи с этим опасность такого человека для окружающих достаточно мала, но тем не менее она все же существует», — подчеркнула Пшеничная.

Однако жизнеспособные частички коронавируса у переболевших COVID-19 со сниженным иммунитетом могут выделяться дольше, чем у людей с нормальным иммунитетом, предупредила эксперт. Так, в научном журнале Cell была опубликована статья, где описывался такой клинический случай. Жизнеспособный вирус обнаружили у женщины, страдающей хроническим лимфолейкозом и приобретенной гипогаммаглобулинемией, через 70 дней после постановки диагноза COVID-19, а его генетический материал сохранялся до 105 дней.

Сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора добавила, что в настоящее время еще не установлено, достаточна ли для заражения окружающих доза жизнеспособного вируса, выделяемого в течение длительного времени у выздоравливающих людей с подавлением иммунного ответа. «Поэтому переболевший пациент считается на сегодняшний день безопасным для окружающих только после отрицательного ПЦР-теста на SARS-CoV2», — заключила она.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о популяционном иммунитете россиян: этот показатель растет. Так, в разных регионах он составляет от 5,1 процента до 65,3 процента. При этом ранее эта доля составляла 4,3-50,2 процента. Кроме того, в пяти регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза.