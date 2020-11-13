Подтвержден долгий и сильный иммунитет после выздоровления от коронавируса

Исследователи из Медицинского института Говарда Хьюза в США выяснили, что после выздоровления от COVID-19 у человека в течение шести месяцев развивается стойкий и мощный иммунитет против мутировавших штаммов коронавируса. Это означает, что вылеченные люди вряд ли заболеют вновь через, как минимум, полгода. Об этом сообщается в препринте статьи, выложенный в репозиторий bioRxiv.org.

Исследователи проанализировали образцы крови у 149 пациентов на наличие иммунных клеток, вырабатывающих нейтрализующие антитела, которые нацелены на SARS-CoV-2. У всех добровольцев через месяц после выздоровления были выявлены антитела к коронавирусу. По мнению исследователей, вакцина, которая способствует синтезу таких антител, должна быть эффективной по обеспечению защиты у широких слоев населения.

Хотя со временем концентрация антител, нацеленные на рецептор-связывающий домен (RBD) в S-белке коронавируса, снижается, как и нейтрализующая активность в плазме крови, количество B-клеток не изменяется. Через шесть месяцев антитела, которые они вырабатывают, обладают повышенной активностью и устойчивостью к мутациям в RBD, что свидетельствует о продолжающейся эволюции гуморального иммунного ответа.

Гуморальный иммунный ответ организма представляет собой антитела против патогенов, находящихся в жидкости крови и лимфы, а также в сыворотке крови.