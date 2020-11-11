Ученые получили эффективное вещество для борьбы с коронавирусом с помощью лам

Специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга в США смогли получить эффективное вещество для борьбы с коронавирусом из организма лам. Об этом сообщает журнал Science.

Исследователи ввели в животное фрагмент белка-шип (S-белок) SARS-CoV-2. Спустя два месяца с начала внедрения вируса в организм ламы учеными были обнаружено, что ее иммунная система стала вырабатывать зрелые нанотела против коронавирусной инфекции.

Затем специалистами были идентифицированы нанотела, которые сильнее всего связываются с новым коронавирусом. Исследование показало, что доля нанограмма антител способно спасти миллионы клеток от заражения.

Отмечается, что антитела лам, называемые «нанотелами», значительно меньше человеческих и лучше нейтрализуют SARS-CoV-2. Кроме того, они характеризуются стабильностью. В перспективе с их помощью можно создавать лекарства для лечения COVID-19.

Ранее сообщалось, что ученые Университета штата Техаса в Остине (США) обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 накапливает генетические мутации, одна из которых сделала его более заразным, а другая — затрудняет работу иммунной системы. Как показало исследование, во время первой волны пандемии 71 процент вирусов, выделенных у пациентов с COVID-19 в Хьюстоне, имели мутацию D614G, затрагивающую белок-шип (S-белок). При второй волне распространенность этого варианта возросло до 99,9 процента, что отражает тенденцию, наблюдаемую во всем мире.