У коронавируса обнаружили новые мутации

Ученые Университета штата Техаса в Остине (США) обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 накапливает генетические мутации, одна из которых сделала его более заразным, а другая — затрудняет работу иммунной системы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале mBIO.

Как показало исследование, во время первой волны пандемии 71 процент вирусов, выделенных у пациентов с COVID-19 в Хьюстоне, имели мутацию D614G, затрагивающую белок-шип (S-белок). При второй волне распространенность этого варианта возросло до 99,9 процента, что отражает тенденцию, наблюдаемую во всем мире.

Материалы по теме Прирожденные убийцы Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова? «Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты

Известно, что вирусы с мутацией D614G передаются намного быстрее вирусов без нее и провоцирует крупные вспышки заболевания. Однако некоторые специалисты предположили, что новая мутация не повышает заразность коронавируса, а распространение штамма объясняется эффектом основателя, когда вирусы с D614G первыми попали в Европу и Северную Америку, где они стали доминировать над другими штаммами.

Ученые протестировали различные генетические варианты S-белка, чтобы измерить его стабильность и посмотреть, насколько хорошо он связывается с рецептором клеток-хозяев и с нейтрализующими антителами. Исследователи подтвердили, что D614G не вызывает повышение патогенности вируса. В то же время они выявили признаки естественного отбора, что указывает на влияние мутации на приспособленность вируса. Это подтверждает, что D614G, скорее всего, повышает заразность SARS-CoV-2.

Исследователи также обнаружили редкую мутацию, которая приводит к снижению степени узнавания нейтрализующим моноклональным антителом CR3022. Эта мутация встречается редко и не усугубляет заболевание инфицированных пациентов. В общей сложности, специалисты отметили 285 мутаций в коронавирусе, хотя большинство из них не оказывают значительного влияния на тяжесть COVID-19.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

.