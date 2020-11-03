У коронавируса обнаружили новые мутации

Ученые Университета штата Техаса в Остине (США) обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 накапливает генетические мутации, одна из которых сделала его более заразным, а другая — затрудняет работу иммунной системы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале mBIO.
Как показало исследование, во время первой волны пандемии 71 процент вирусов, выделенных у пациентов с COVID-19 в Хьюстоне, имели мутацию D614G, затрагивающую белок-шип (S-белок). При второй волне распространенность этого варианта возросло до 99,9 процента, что отражает тенденцию, наблюдаемую во всем мире.
Известно, что вирусы с мутацией D614G передаются намного быстрее вирусов без нее и провоцирует крупные вспышки заболевания. Однако некоторые специалисты предположили, что новая мутация не повышает заразность коронавируса, а распространение штамма объясняется эффектом основателя, когда вирусы с D614G первыми попали в Европу и Северную Америку, где они стали доминировать над другими штаммами.
Ученые протестировали различные генетические варианты S-белка, чтобы измерить его стабильность и посмотреть, насколько хорошо он связывается с рецептором клеток-хозяев и с нейтрализующими антителами. Исследователи подтвердили, что D614G не вызывает повышение патогенности вируса. В то же время они выявили признаки естественного отбора, что указывает на влияние мутации на приспособленность вируса. Это подтверждает, что D614G, скорее всего, повышает заразность SARS-CoV-2.
Исследователи также обнаружили редкую мутацию, которая приводит к снижению степени узнавания нейтрализующим моноклональным антителом CR3022. Эта мутация встречается редко и не усугубляет заболевание инфицированных пациентов. В общей сложности, специалисты отметили 285 мутаций в коронавирусе, хотя большинство из них не оказывают значительного влияния на тяжесть COVID-19.
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