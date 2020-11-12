Зафиксированы новые бессимптомные случаи передачи коронавируса

Ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке зафиксировали новые случаи бессимптомной передачи вируса SARS-CoV-2 среди новобранцев морской пехоты США. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие около двух тысяч солдат, которые были помещены на двухнедельный карантин. Оказалось, что у нескольких инфицированных новобранцев наблюдались симптомы еще до постановки официального диагноза, и передача вируса произошла, несмотря на принятые строгие меры по социальному дистанцированию, ношению масок и изоляции. Кроме того, в нескольких случаях SARS-CoV-2 был выявлен благодаря регулярному тестированию, а не тестированию в ответ на проявление симптомов.

Участники исследования, которые жили в комнатах парами и проводили тренировки на свежем воздухе, были протестированы в течение двух дней с начала карантина, через семь дней и через две недели с помощью теста с использованием мазка из носа. Анализ вирусных геномов инфицированных новобранцев позволил выявить множественные локальные случаи передачи вируса во время карантина.

По словам ученых, результаты исследования могут быть экстраполированы на школы, спортивные учреждения и лагеря. Чтобы ограничить распространение вируса, необходимо расширить организацию первоначального и повторного контрольного тестирования всех людей, независимо от симптомов.