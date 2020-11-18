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Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

В коронавирусе объединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, и в этом заключается его самое необычное свойство, рассказал в интервью «Ленте.ру» вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов.

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Так, дизрегуляция иммунной системы (цитокиновый шторм; опасная реакция иммунной системы на коронавирус) происходит и при других инфекциях, например, при Эболе. То же самое и в случае с тромбообразованием, синдромом диссеминированного свертывания крови, характерного для коронавируса, — они встречались при Крымской-Конго геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом, пояснил вирусолог.

Кроме того, отметил Нетесов, потеря обоняния также не является специфическим симптомом коронавирусной инфекции — таким же свойством обладают не менее 20 вирусов, которые попадают в организм через нос и поражают обонятельные нервы.

Ранее сообщалось, что назначение антибиотиков для лечения COVID-19 может привести к росту резистентности, несущей дополнительные риски для здоровья. Как объяснил президент «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов» Сергей Яковлев, при увеличении количества антибиотиков растет и количество устойчивых микробов, не реагирующих на лечение. Он указал, что от резистентных патогенов смерть наступает гораздо чаще, чем от коронавируса.

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