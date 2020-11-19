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В Минздраве оценили влияние курения на результат теста на COVID-19

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Курение не может спровоцировать ошибку в результате теста на COVID-19. Так его влияние оценила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина, передает РИА Новости.

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По словам Драпкиной, если пациент получил положительный результат теста, то его так и надо расценивать.

Она указала, что иногда тесты могут давать ложноположительный и ложноотрицательный результаты. Терапевт указала, что у курящих частота пульса выше, а частота сердечных сокращений — фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что у курящих заболевание COVID-19 часто протекает в тяжелой форме. В ведомстве объяснили, что курение негативно влияет на работу легких, и это осложняет борьбу организма с заболеванием. Там добавили, что такие люди сталкиваются с риском получить заражение через рот при курении сигарет или других табачных изделий.

По данным на 19 ноября число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило два миллиона и достигло 2 015 608. Общее число выздоровлений составляет 1 526 656, летальных исходов – 34 850.

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