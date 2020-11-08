В Минздраве предупредили об опасности электронных сигарет при коронавирусе. Об этом рассказал «Комсомольской правде» заместитель главы Минздрава Олег Салагай.

По словам замминистра, курильщики входят в зону риска. Он предупредил, что эта категория людей чаще других с страдает такими хроническими заболеваниями, как пневмония и бронхит. При курении организм подвергается большему риску осложнений и смертельного исхода.

Заразившимся стоит немедленно прекратить курение сигарет, в том числе электронных.

Ранее в октябре сообщалось, что курильщики наиболее склонны заразиться коронавирусом из-за особенностей физиологии. Об этом рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

В июле ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, курение обычных и электронных сигарет может привести к тяжелым осложнениям и смерти зараженного.