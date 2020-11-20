В Минздраве заявили об опасности курения при коронавирусе

Курение приводит к развитию заболеваний, которые могут осложнить течение COVID-19. Об опасности курения рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина, сообщает РБК.

«Совершенно четко показано, что артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение являются предикторами плохого прогноза для пациентов с коронавирусом», — отметила она. Драпкина также добавила, что курение не снижает вероятность заражения коронавирусом.

Ранее Драпкина сообщила, что пассивное курение влияет на сердечно-сосудистую систему и даже на способность к размножению. По ее словам, организм пассивного курильщика действительно страдает, особенно это касается детей и подростков. Такой вид курения повышает риск фибрилляции предсердий, влияет на пульс, артериальное давление, возникновение предрасположенности к тахикардии.

По данным на 19 ноября, число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило два миллиона и достигло 2 015 608. Общее число выздоровлений составляет 1 526 656, летальных исходов — 34 850.