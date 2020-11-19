Роспотребнадзор заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в России в эфире телеканала «России 24». Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, локдаун не понадобится вводить при соблюдении всех мер. «Ситуация, безусловно, напряженная, взрывного роста не видим ни в одном субъекте РФ. Но постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно. Для того чтобы остановить ситуацию, нужно всем соблюдать правила», — отметила она.

Глава ведомства также напомнила о необходимости использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

По данным на 19 ноября, число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило два миллиона и достигло 2 015 608. Общее число выздоровлений составляет 1 526 656, летальных исходов — 34 850.