В Роспотребнадзоре рассказали о заразности мутировавшего коронавируса

Вероятность повторно заразиться коронавирусом минимальна, поскольку нынешние мутации вируса затрагивают только один процент его генома. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что в настоящий момент нет повторных случаев, связанных с циркуляцией новой инфекции. «Если произойдет мутация вируса, которая закрепится, то повторные случаи заболевания будут достаточно частыми, как это происходит с гриппом», — пояснил эпидемиолог.

Горелов добавил, что большинство россиян не должны повторно заболеть COVID-19, потому что если человек «имеет нормальный иммунный ответ», то в организме выработаются антитела и пожизненная иммунологическая память.

Ранее эпидемиолог говорил, что в мире крайне редко регистрируются случаи повторного заражения, а в России их еще не было.

17 ноября в Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении в Сибири коронавируса с единичными вариантами мутаций. Так, мутация M153T в S-белке обнаружена в 13 регионах, в том числе в Москве и Петербурге. Предположительно, эта мутация не должна повлиять на патогенность вируса или на более тяжелое течение заболевания.