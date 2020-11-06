Врач описала течение болезни при повторном заражении коронавирусом

Антитела после перенесенного COVID-19 сохраняются ненадолго — в среднем на три месяца. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказала начальник Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы (ЦКБ) Екатерина Трифонова.

По ее словам, во второй раз болезнь протекает почти так же, как и в первый. «Не намного отличалось [течение болезни], но нельзя сказать, что более агрессивно или легче», — описала она особенности состояния при повторном инфицировании.

При этом эксперт не уточнила, заражались ли переболевшие тем же штаммом, — таких исследований в ЦКБ не проводят. Не было и случаев одновременного заражения ОРВИ или гриппом и коронавирусом. Чтобы не допустить двойной инфекции, по словам Трифоновой, поступающим пациентам проводят тесты и на сезонные заболевания.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что на повторное заражение COVID-19 влияет слабо выраженный иммунитет пациента. Он также призвал тех, кто перенес инфекцию, соблюдать все меры предосторожности.