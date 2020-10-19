Власти российского региона заявили о коварности повторного COVID-19

Повторные случаи заражения коронавирусом могут иметь коварное течение: если человек весной переболел тяжело, то сейчас болезнь может протекать бессимптомно, и наоборот, заявила первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт. Ее слова передает РИА Новости.

«У кого пневмония была в марте, сейчас, когда пришел положительный тест, никаких симптомов. Здесь болезнь достаточно коварна», — сказала она.

Гехт отметила, что антитела также имеют свойство быстро снижаться. «Мы видим, что антитела снижаются, начиная с пятого месяца, и фактически сходят на нет», — добавила замгубернатора.

За минувшие сутки в Челябинской области выявили 107 новых случаев заболевания COVID-19. Всего на утро 19 октября в регионе зафиксирован 18621 подтвержденный случай коронавирусной инфекции.