Названа цена спасения России от пандемии

В Минэкономразвития назвали цену спасения страны от пандемии коронавируса. Общая стоимость составила 5-6 процентов от ВВП России, заключили в ведомстве. Как уточняет РБК, сюда включены как выплаты для семей с детьми, так и льготные кредиты для бизнеса.

«Общий вес финансовых и различных мер получился, по оценкам, в 5-6 процента от ВВП. То есть это стоимость так называемого антикризисного пакета», — констатировала замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Пакеты мер по поддержке экономики и граждан принимались с апреля 2020 года. В общей сложности меры по спасению экономики в условиях пандемии и вызванного ей кризиса обошлись России в 4 триллиона рублей. Основной фокус делается на укреплении системы здравоохранения, поддержке граждан и бизнеса, а также на сбалансировании региональных бюджетов, указывал ранее в октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По состоянию на понедельник, 19 октября, в России выявили 15 982 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466). Власти уверены, что резкий рост связан с игнорированием мер безопасности и запоздалым ужесточением контроля.

В Москве речь о введении жестких мер — комендантском часе, закрытии предприятий и закрытии города — не идет. Мэр города Сергей Собянин подчеркнул, что подобные действия невозможны.

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