Российские власти не увидели необходимости в новых мерах поддержки бизнеса

Российские власти не видят необходимости во введении новых мер поддержки отечественного бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, экономика сейчас работает, передает РИА Новости.

«Меры поддержки были связаны с остановкой фактически экономики. В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают», — уточнил он и добавил, что ситуация мониторится.

В общей сложности меры по спасению экономики в условиях пандемии и вызванного ей кризиса обошлись России в 4 триллиона рублей. Основной фокус делается на укреплении системы здравоохранения, поддержке граждан и бизнеса, а также на сбалансировании региональных бюджетов.