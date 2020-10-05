Меры поддержки малого и среднего бизнеса распространят на самозанятых

Правительство России распространит все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства на самозанятых. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Глава российского правительства подчеркнул, что соответствующее постановление уже подписано. Самозанятые смогут обратиться в центры «Мой бизнес» за консультациями, образовательной поддержкой и необходимыми услугами. Предусматривается также возможность получения финансовой поддержки, которая предоставляется государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями.

Отмечается, что благоприятные условия для работы самозанятых включили в отдельный федеральный проект в обновленной версии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Самозанятым предполагаются микрозаймы по льготной ставке, регистрация на электронных торговых площадках на льготных условиях, а также предоставление некоторых образовательных услуг.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.